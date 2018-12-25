Власти Турции пообещали России не подпускать США к изучению С-400

16:27 | 27.12.2018

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил послу России в Анкаре Алексею Ерхову, что турецкая сторона не позволит США изучать зенитно-ракетные комплексы С-400, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД Турции.



Ранее в декабре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция предлагала США изучить С-400 после закупки у России. По данным агентства, она готова была пойти на этот шаг с целью урегулирования конфликтной ситуации, которая возникла с Вашингтоном из-за покупки российских ЗРК.