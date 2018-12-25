13:50 | 27.12.2018

Сотрудники МЧС в 2018 году спасли жизни более 200 тыс. человек при ликвидации катастроф, ЧП и аварий. Об этом заявил глава министерства Евгений Зиничев. Отмечается, что сегодня спасатели РФ отмечают профессиональный праздник.



Кроме того, министр отметил, что за 28 лет спасены более 2 млн человек, ликвидировано свыше 30 тыс. чрезвычайных ситуаций, потушено более 6 млн пожаров, проведены сотни международных гуманитарных операций.