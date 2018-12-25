Телеканал «Пятница!» опроверг информацию о закрытии шоу «Орел и Решка»

13:41 | 27.12.2018

Телеканал «Пятница!» опроверг закрытие шоу «Орел и Решка». Об этом сообщила пресс-служба канала. «Никто не закрывал проект «Орел и Решка». Завершился очередной сезон – «Перезагрузка». Это не было спонтанным решением, изначально проект был рассчитан на два года. Впереди зрителей ждут новые сезоны тревел-шоу», – сообщил представитель канала, передает m24.ru.



Ранее телеведущая Анастасия Ивлеева в своем Instagram попрощалась со зрителями программы «Орел и Решка: Перезагрузка». «Ну вот и все! Закончилось путешествие длиной в два года!» – написала ведущая. Также Ивлеева записала видеообращение, в котором поблагодарила зрителей, напоминает РБК.



«Орел и Решка» – популярный украинский телепроект о путешествиях. Он начал транслироваться в 2011 году.