Трамп заявил, что США не могут оставаться мировым полицейским

13:27 | 27.12.2018

Соединённые Штаты не могут и далее быть мировым жандармом, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак. «Соединенные Штаты не могут оставаться мировым полицейским. Это нечестно, что бремя целиком лежит на нас. Мы разбросаны по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышало. Смешно, честное слово», — цитирует его «РИА Новости».



Ранее Трамп заявил, что США не будут «полицейским» на Ближнем Востоке.