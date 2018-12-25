13:24 | 27.12.2018

Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинским. Об этом она рассказала в интервью каналу «Крючок.TV». «Для меня Крым — это по-прежнему Украина. В душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке», — сказала Лолита.



Как напоминает ren.tv, два года назад, когда певица ехала в Киев навестить заболевшую дочь, ее высадили с поезда в Конотопе и отправили обратно в Москву. Въезд на Украину для нее закрыт из-за посещения полуострова.