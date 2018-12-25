Власти Украины заявили об установлении контроля над «серой зоной» в Донбассе

13:18 | 27.12.2018

«Серая зона» в Донбассе была практически полностью взята под контроль ВСУ, заявил советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков. По его словам, с мая 2014 года «две трети Донбасса были освобождены», сообщает gazeta.ru.



«От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории были освобождены. Практически вся так называемая «серая зона» уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль», — заявил он.