В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в следующем году

13:14 | 27.12.2018

В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году. Об этом написала газета «Известия».



Как сообщает газета со ссылкой на аналитическую записку ведомства о ситуации на рынке труда и прогнозах её развития, больше всего (30,5 тыс.) рискуют потерять работу сотрудники финансовой и банковской сфер.



Кроме того, в транспортной сфере под сокращение могут попасть 27,7 тыс. В сфере производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники увольнения могут затронуть 16,6 тыс. россиян, считает Минтруд.



Большинство из тех, кто попал в зону риска, живут в Москве и Санкт-Петербурге.