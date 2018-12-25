Обыски в магазинах и на складах компании «Красное и Белое» завершены

13:12 | 27.12.2018

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыски в сети алкогольных магазинов «Красное и Белое», факт реализации контрафактного алкоголя не установлен. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление компании. Власти изъяли документацию на товар и осмотрели помещения, однако не установили фактов хранения и реализации контрафактного алкоголя, подчеркнули в компании.



Ранее сообщалось, что обыски проводили Федеральная налоговая служба, Росалкогольрегулирование, ФСБ и ОМОН по подозрению в обороте контрафакта и неуплате налогов, напоминает russian.rt.com.