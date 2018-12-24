Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против размещения новых ядерных ракет в Европе

14:47 | 26.12.2018

Германия будет противиться размещению в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками, если договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет разорван, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью агентству dpa. «Европа не должна превратиться в арену дебатов о наращивании вооружений. Размещение ракет средней дальности вызовет в Германии большое недовольство», — заявил он. «Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы сегодняшнего дня», – заключил Маас.