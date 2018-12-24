В США в результате падения самолета на жилые дома погиб один человек

14:38 | 26.12.2018

Легкомоторный самолёт потерпел крушение в жилом районе в американском штате Южная Дакота, сообщает CNN. Инцидент произошел в городе Су-Фолс. В результате крушения загорелось несколько домов. По меньшей мере один человек погиб.



По словам представителя городской администрации Ригана Смита, погибший находился в самолете. Он добавил, что на месте работают сотрудники полиции, и не исключил, что число жертв увеличится.