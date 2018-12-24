В результате землетрясения на острове Сицилия пострадало 10 человек

14:33 | 26.12.2018

Из-за землетрясения на острове Сицилия пострадало 10 человек. По данным местных СМИ, все они получили легкие травмы. В округах Флери и Дзафферана-Этнеа зафиксированы разрушения, передает «Вести.ру».



По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 15 километрах к востоку от сицилийского порта Катания в 3:19 по местному времени (5:19 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, отмечает РИА «Новости».