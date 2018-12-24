В Москве штраф за неоплату парковки повысили до 5 тысяч рублей

14:28 | 26.12.2018

Депутаты Московской городской думы в среду на заседании приняли закон об увеличении штрафа за неоплату парковки с 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, передает РИА «Новости». «Некоторые платят 2,5 тысячи и стоят сколько хотят. Чтобы пресечь такие явления и сказать, что закон един для всех, мы принимаем этот закон», — сказала на заседании председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова.



Кроме того, напомним, с 15 декабря в центре столицы изменились цены на парковку. Теперь тарифы составят от 80 до 380 рублей в час, также с 15 до 5 минут сократилось время оплаты парковки.