Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Мокрецов и Албин ушли в отставку

14:24 | 26.12.2018

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина, передает russian.rt.com.



Албин с 2014 года отвечал в правительстве за строительство, охрану культурного наследия, транспорт, энергетику и тарифы. Его обязанности по координации соответствующих комитетов временно возложены на вице-губернатора Николая Бондаренко. Мокрецов с апреля 2013 года руководил финансовым блоком правительства и отвечал за управление государственной собственностью, а с августа 2017 года лично возглавлял комитет имущественных отношений. Деятельность блока временно будет контролировать вице-губернатор Сергей Мовчан, сообщает 78.ru.



Ранее Албин заявил, что готов покинуть свой пост из-за проблем обманутых дольщиков. На большой пресс-конференции Путина журналистка подняла данный вопрос, отметив, что в Петербурге вводят в эксплуатацию недостроенные дома.