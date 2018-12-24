Стоимость нефти марки Brent приблизилась к 50 долларам за баррель

13:37 | 26.12.2018

Цена нефти Brent на бирже в Лондоне 26 декабря опустилась к уровню 50 долларов за баррель, в моменте падая до отметки 50,01 доллара.



Котировки на черное золото падают третью торговую сессию подряд, несмотря на заверения ОПЕК о временном характере спада. Сейчас на котировки сильное влияние оказывает так называемый шатдаун в США, в рамках которого бюджетный кризис привел к приостановке работы некоторых госструктур, передает fontanka.ru.