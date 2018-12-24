В Ульяновске в квартире жилого дома нашли убитыми двух взрослых и двух детей

13:32 | 26.12.2018

В Ульяновске в квартире жилого дома нашли убитыми 40-летнего мужчину, 48-летнюю женщину и двух ее несовершеннолетних дочерей, говорится в сообщении управления Следственного комитета (СК) по Ульяновской области. Убитым девочкам было 11 и 15 лет. Также был обнаружен 17-летний местный житель с ранением плеча. Его госпитализировали, передает MK.ru.



Известно, что семья характеризовалась положительно и ранее не привлекала внимание правоохранительных органов.



Главным подозреваемым является 40-летний племянник погибшей женщины. Несколько лет назад он уже покушался на семью, после чего был помещен в психиатрическую больницу. Предполагается, что после выписки из медицинского учреждения он решил довести «дело» до конца, сообщает tvzvezda.ru.