В Китае собираются отказаться от перевоспитания проституток

13:01 | 26.12.2018

В Китае предложили отказаться от перевоспитания проституток и их клиентов. С такой инициативой выступил Комитет по правовым вопросам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Об этом сообщает China Daily.



По сведениям издания, госорганы в ближайшее время должны подготовить программу преобразований, которая внесет нужные изменения в законодательство. По ныне действующим в КНР законам занятие проституцией и пользование соответствующими услугами карается лишением свободы на срок от шести месяцев до двух лет. Помимо этого, уличенные в проституции обязаны пройти курс по перевоспитанию, передает «Эхо Москвы».