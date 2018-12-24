В Пекинском транспортном университете произошел взрыв

12:49 | 26.12.2018

В Пекинском транспортном университете в среду прогремел взрыв. Инцидент произошел в здании студенческой лаборатории на территории кампуса в городском районе Хайдянь, передает rg.ru.



Взрыв произошел, когда учащиеся проводили опыты в одной из лабораторий. На фотографиях в социальных сетях видно, что от здания поднимается столб плотного дыма. Пожарные пытаются справиться с ситуацией.