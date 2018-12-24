Спикер Госдумы Володин предложил обсудить актуальность Конституции

12:44 | 26.12.2018

Спикер Госдумы Володин предложил оценить Конституцию РФ на соответствие реалиям настоящего времени. Володин объяснил свое предложение тем, что в обществе в преддверии Дня Конституции каждый раз обсуждают тему, «насколько вопросы, связанные с нормами и положениями, эффективны и насколько они не утратили своей сущности». Спикер Госдумы при этом не уточнил, какие именно положения Основного закона, по его мнению, нуждаются в современной оценке, передает РБК.