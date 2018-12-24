Япония собирается возобновить китобойный промысел

12:34 | 26.12.2018

Япония решила выйти из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) в 2019 году, чтобы с июля возобновить китобойный промысел, заявил в среду на брифинге в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает РИА «Новости».



Добыча будет идти в территориальных водах Японии и эксклюзивной экономической зоне, уточняет «Газета.ру». При этом Токио откажется от охоты в Антарктике, где проводился так называемый научный китобойный промысел.