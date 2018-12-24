В Минздраве планируют полностью запретить продажу табака после 2050 года

12:19 | 26.12.2018

Минздрав разработал новый проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 год. Министерство надеется, что после 2050 года продажи сигарет в России прекратятся вообще, сообщает РБК.



В ведомстве отмечают, что в 2016-м в России курила почти треть населения — более 40 миллионов человек. По оценкам ведомства, к 2040–2050 году число граждан с этой вредной привычкой должно сократиться до пяти процентов, что позволит прекратить продажу табачных изделий, передает РИА «Новости».



Краткосрочная цель Минздрава (до 2025 года) — снизить количество курящего населения на 5 процентных пунктов, до 25 %, согласно концепции.