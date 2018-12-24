На Украине заканчивается действие 30-дневного военного положения

12:15 | 26.12.2018

На Украине сегодня заканчивается действие 30-дневного военного положения, введённого после конфликта в Керченском проливе. Президент страны Пётр Порошенко ранее говорил, что не планирует его продлевать, передает «Эхо Москвы». По заявлению властей, основной целью было усиление обороноспособности страны.



Напомним, 25 ноября корабли украинских военно-морских сил «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» были задержаны российскими военными в Керченском проливе. Моряки были арестованы, а суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».