Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


 

12:15 | 26.12.2018

На Украине заканчивается действие 30-дневного военного положения

На Украине сегодня заканчивается действие 30-дневного военного положения, введённого после конфликта в Керченском проливе. Президент страны Пётр Порошенко ранее говорил, что не планирует его продлевать, передает «Эхо Москвы». По заявлению властей, основной целью было усиление обороноспособности страны.

Напомним, 25 ноября корабли украинских военно-морских сил «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» были задержаны российскими военными в Керченском проливе. Моряки были арестованы, а суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:49 | 26.12.2018
«Ростех» не планирует переносить площадки Курганмашзавода в другие регионы

16:38 | 26.12.2018
Поздравить кота с Новым годом поможет смартфон

16:38 | 26.12.2018
В ЦПКиО появится памятник пельменю

16:26 | 26.12.2018
Шумков провел встречу с промышленниками: «Подходы к экономике и бизнесу в Курганской области будем менять»

16:20 | 26.12.2018
За год прикамцам вернули более 22 миллионов за ЖКУ

16:14 | 26.12.2018
В 2018 году в Пермском крае построили 7 новых детских садов более чем на 1000 мест

16:07 | 26.12.2018
На Урале перед судом предстанут мошенники, лишившие жилья 12 человек

15:58 | 26.12.2018
За три недели свердловчане сбили восемь лосей и косуль

15:55 | 26.12.2018
До конца года в Прикамье из аварийного жилья расселят 650 семей

15:52 | 26.12.2018
Под Нижним Тагилом браконьеры убили двух лосих

15:51 | 26.12.2018
Уголовное дело о беспределах в зауральском центре для наркозависимых «Ирис» передано в суд

15:25 | 26.12.2018
На базе УрФУ хотят создать научно-образовательный центр

15:12 | 26.12.2018
Парламент Курганской области принял бюджет во втором чтении

14:53 | 26.12.2018
Из девятиэтажки на улице Индустрии эвакуировали 19 человек

14:42 | 26.12.2018
Бывший сотрудник свердловской ИК-54 и несколько заключенных обвиняются в истязании

14:35 | 26.12.2018
Поздравления от Анатолия Литовченко получили воспитанники социального центра

14:08 | 26.12.2018
Челябинский цинковый завод вошел в тройку лидеров по производительности труда

13:47 | 26.12.2018
Опубликована карта парковок для гостей екатеринбургского ледового городка

13:29 | 26.12.2018
Региональные операторы заявили о 100-процентной готовности к «мусорной реформе» в Свердловской области

13:11 | 26.12.2018
Евгений Куйвашев поздравил подчиненных с наступающим Новым годом

12:52 | 26.12.2018
За сутки на уральских трассах из-за замерзания топлива остановилось 10 машин

12:19 | 26.12.2018
40 участников из Пермского края вышли в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России»

12:14 | 26.12.2018
В Пермском крае заключен первый специнвестконтракт в пищевой промышленности

12:05 | 26.12.2018
На Совете представительных органов Пермского края обсудили муниципальные дороги и поддержку предпринимателей

12:00 | 26.12.2018
Евгений Куйвашев поручил обратить особое внимание на вывоз мусора в новогодние праздники

11:37 | 26.12.2018
На Урале задержана группа, подозреваемая в кражах иномарок на 25 млн рублей по лизингу

11:14 | 26.12.2018
Екатеринбуржца, избившего водителя скорой помощи, отправили в колонию строгого режима

11:10 | 26.12.2018
Департамент внутренней политики Свердловской области становится отдельным исполнительным органом государственной власти региона

11:00 | 26.12.2018
Жертву избили и подожгли: двух уральцев осудили за покушение на убийство

10:34 | 26.12.2018
В Екатеринбурге выявлены нарушения при строительстве ЖК «Клевер Парк»

10:11 | 26.12.2018
Экс-глава Верх-Исетского района, осужденный за взятку, досрочно вышел на свободу

09:54 | 26.12.2018
В Нижнем Тагиле у должника арестовали шиномонтажную мастерскую

09:42 | 26.12.2018
В Екатеринбурге перевозчика оштрафовали за инцидент с незрячим пассажиром

09:28 | 26.12.2018
Под Каменском-Уральским столкнулись автоцистерна и ВАЗ. Один человек погиб

01:09 | 26.12.2018
«МегаФон» и правительство Тюменской области договорились о совместном развитии цифровой экономики

00:14 | 26.12.2018
Родственникам больных на заметку: на Урале составлен рейтинг психбольниц и интернатов

25.12.2018

23:11 | 25.12.2018
Станцию метро «Бажовская» в Екатеринбурге ещё долго не выведут из анабиоза

22:12 | 25.12.2018
Участок земли на ВИЗе, предназначенный для строительства ЭКСПО-центра, отдают компании, которая строит жилые дома: подозрительно

21:25 | 25.12.2018
Екатеринбурженка, у которой после удаления груди отобрали приёмных детей, покинула Россию

20:58 | 25.12.2018
Высотка, которая появится на пересечении самых центральных улиц Екатеринбурга, не будет небоскрёбом

18:59 | 25.12.2018
Качество работы «Метафракса» оценили в Правительстве РФ

18:53 | 25.12.2018
Глава Нижней Туры отменил собственное решение о повышении платы за коммуналку после вмешательства депутата Госдумы

18:37 | 25.12.2018
В Перми получено разрешение на ввод в эксплуатацию бассейна на Сысольской

17:43 | 25.12.2018
На пермском «Новогоднем маршруте» будут работать зоны обогрева

17:40 | 25.12.2018
В Екатеринбурге решили не закрывать цирк перед Новым годом

17:34 | 25.12.2018
При строительстве второй очереди Восточного обхода Перми подрядчик использует современные технологии

17:22 | 25.12.2018
Участники конкурса «Лидеры России» из Прикамья реализуют социальные проекты в регионе

17:13 | 25.12.2018
«Муниципальное объединение автобусных предприятий» Екатеринбурга прекратило существование

16:59 | 25.12.2018
Сказочные новогодние персонажи напомнят прикамским водителям о правилах пересечения железнодорожных путей

16:58 | 25.12.2018
В Кургане снова состоится новогодний забег 31 декабря





Мы в соцсетях





Архив
«    Декабрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 