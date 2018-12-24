Глава ВМФ заявил о наращивании американского оружия у границ России

12:08 | 26.12.2018

Глава Военно-морского флота адмирал Королев рассказал, что США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ. Его слова приводит издание «Красная звезда».



По мнению Королева, силы Североатлантического альянса развертывают вокруг территории России морские системы противоракетной обороны (ПРО), стратегические неядерные системы высокоточного оружия и различные объекты военной инфраструктуры. Королёв не уточнил, о каких именно стратегических системах идёт речь.