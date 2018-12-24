Трое военнослужащих сирийской армии пострадали в результате атаки ВВС Израиля

12:03 | 26.12.2018

Трое военнослужащих сирийской армии пострадали в результате ракетной атаки Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля на западные пригороды столицы Сирии Дамаска, передает iz.ru. По данным агентства SANA, также в результате инцидента был повреждён склад боеприпасов.



Армия обороны Израиля сообщает, что задействовала систему воздушной обороны после запуска ракет с территории Сирии. Никто из израильских военнослужащих не пострадал, отмечает «Эхо Москвы».