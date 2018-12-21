Трамп в канун Рождества пожаловался на одиночество в Белом доме

16:50 | 25.12.2018

Президент США Дональд Трамп пожаловался в Twitter, что сидит перед Рождеством один в Белом доме и ждет, когда демократы вернутся и договорятся о деньгах на строительство стены на границе с Мексикой, передает РИА «Новости». «Я совсем один (бедный я!) в Белом доме, жду, когда демократы вернутся и пойдут на сделку о жизненно необходимой безопасности границ», — написал он в «Твиттере».



Как напоминает rg.ru, из-за разногласий по поводу строительства стены на американо-мексиканской границе в пятницу члены Демократической партии в Сенате Конгресса и администрация Трампа не смогли договориться по поводу документа, временно продлевающего финансирование федерального правительства. В результате его работа была частично приостановлена.