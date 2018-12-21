На итальянском острове Сицилия активизировался вулкан Этна

16:44 | 25.12.2018

На итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна, пишет издание La Repubblica. Сообщается, что на склоне вулкана в результате подземных толчков 24 декабря образовалась трещина, из нее поднимается столб пепла.



Из-за активности вулкана временно прекращал работу аэропорт города Катании, вблизи которого расположен вулкан. Агентство Associated Press сообщает, что туристов, находящихся на Этне, спускают на высоту ниже отметки в два километра.



Как отмечает «Эхо Москвы», сейсмологи уверяют, что очередное пробуждение сил природы серьезной опасности не представляет.