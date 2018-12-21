Станцию московского метро «Савеловская» планируют открыть 30 декабря

16:41 | 25.12.2018

Станцию метро «Савеловская» Большой кольцевой линии планируется запустить с пассажирами 30 декабря, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает РИА «Новости».



Строительство станции метро «Савеловская» (прежнее рабочее название — «Нижняя Масловка») началось в марте 2012 года. Станция, которая станет следующей на БКЛ после «Петровского парка», расположена под площадью Савеловского вокзала у Третьего транспортного кольца, напоминает «Интерфакс».