В Ливерпуле автомобиль протаранил толпу пешеходов в канун Рождества

16:37 | 25.12.2018

В Великобритании в городе Ливерпуль автомобиль наехал на толпу людей, находившихся возле местного ночного клуба, пострадали два человека. Об этом сообщает портал Liverpool Echo. На опубликованной порталом видеозаписи видно, как белый кроссовер сбил группу из четырех человек. Пострадали два человека, у одного серьезные травмы, оба госпитализированы.



Как сообщила полиция графства Мерсисайд, по предварительным данным, автомобилем управлял 19-летний молодой человек, его задержали.