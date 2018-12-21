Мосгорсуд впервые после разъяснений ВС отменил приговор за репост

16:33 | 25.12.2018

Президиум Мосгорсуда отменил первый приговор за экстремизм после разъяснений пленума Верховного суда (ВС), советовавшего быть внимательнее к этой категории дел. «Президиум Мосгорсуда отменил приговор в отношении Евгения Корта, осуждённого по части 1 статьи 282 УК России, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе суда.



Речь идет о студенте Евгении Корте, которого Зеленоградский районный суд Москвы в ноябре 2016 года приговорил к году колонии за репост в соцсети изображения с националистом Максимом Марцинкевичем (известен как Тесак). В январе 2017 года Мосгорсуд смягчил приговор Корту, заменив лишение свободы штрафом в размере 200 тыс. руб., передает РБК.