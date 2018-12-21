Трамп посмеялся над семилетним ребенком, верящим в Санта-Клауса

16:29 | 25.12.2018

Президент США Дональд Трамп удивился, что его семилетний собеседник верит в Санта-Клауса, это произошло в ходе традиционного рождественского телефонного разговора с детьми. Об этом сообщает агентство Associated Press.



На портале Deadline отметили, что Меланья говорила детям «ободряющие» слова, в то время как Трамп попытался «развенчать магию» Рождества. Со слов журналистов, которые слышали этот разговор, президент сказал: «Ты все еще веришь в Санту? Потому что для семи лет это маргинально, не так ли?» – после чего усмехнулся и добавил: «Ну, наслаждайся».