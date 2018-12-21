Эрдоган заявил, что собирается в ближайшее время встретиться с Путиным

16:26 | 25.12.2018

Президент Турции Эрдоган заявил, что, скорее всего, встретится с Путиным для обсуждения вопроса о выводе войск США из Сирии, передает Reuters. Когда именно планируется проведение встречи, турецкий лидер не уточнил. По его словам, переговоры «пройдут лицом к лицу».



В свою очередь, пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что в планах президента РФ встречи с Эрдоганом в ближайшие дни пока нет, сообщает РИА «Новости».