Министерство обороны РФ опубликовало календарь с армейскими шутками

16:23 | 25.12.2018

Министерство обороны опубликовало календарь «Армия России» на 2019 год, на страницах которого, в частности, изображена российская военная техника. Изображение на каждом листе сопровождается коротким комментарием.



Так, январь иллюстрирует снимок ракетного комплекса в заснеженном лесу. Страница подписана: «Доставка грузов в любую точку мира». Февральскую страничку представляет стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95, ниже подпись: «Русские медведи зимой не впадают в спячку», сообщает govoritmoskva.ru. Армейский календарь вряд ли поступит в продажу, но в качестве новогоднего подарка Минобороны предлагает бесплатно скачать его на своей интернет-странице.