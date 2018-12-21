Верховный суд РФ разрешил использовать «шпионскую» технику для личной безопасности

15:15 | 25.12.2018

Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за приобретение и пользование «шпионской» техники — специальных средств для негласного получения информации, если это делается для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными. Об этом говорится в разъяснении пленума Верховного суда, сообщает «Интерфакс».



Отмечается, что в этом случае действия не могут квалифицироваться по статье 1381 УК РФ (незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Кроме того, пленум разъяснил, что нельзя наказывать лиц, которые приобрели устройства через интернет и не знали об их истинном предназначении.



Как напоминает lenta.ru, в конце прошлого года Путин поручил решить проблему таможенного контроля в отношении оборота устройств для слежения. Это было сделано после вопроса на пресс-конференции об уголовном преследовании фермера из Курганской области Евгения Васильева. Россиянина обвиняли в использовании «шпионского» оборудования — купленного на AliExpress GPS-трекера, прикрепленного к корове. После Генпрокуратура отозвала из суда его дело.