По данным СМИ, Трамп может уволить министра финансов США Стивена Мнучина

15:05 | 25.12.2018

Президент США Дональд Трамп оценивает возможность увольнения министра финансов США Стивена Мнучина, рассказал Bloomberg близкий к американскому лидеру источник.



Агентство передает, что Трамп недоволен работой министра из-за потерь на фондовом рынке. По словам другого источника Bloomberg, срок пребывания Мнучина на посту главы ведомства может частично зависеть от того, будет ли дальше продолжаться спад на фондовых рынках.



По итогам торгов 24 декабря индекс Dow Jones упали почти на 7%, S&P — на 7,1%, NASDAQ — на 8,4%, что стало худшим сочельником в истории американского фондового рынка, передает телеканал Fox.