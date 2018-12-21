В Китае вооружённый ножом мужчина угнал автобус и протаранил толпу людей

15:00 | 25.12.2018

Вооруженный ножом мужчина угнал рейсовый автобус в китайской восточной провинции Фуцзянь и въехал в толпу пешеходов, погибли 5 человек, пострадал 21, говорится в сообщении полиции городского округа Лунъянь, где произошел инцидент, передает РИА «Новости». Преступник задержан полицией. На месте работают медики. О его мотивах не сообщается.