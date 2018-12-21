Глава города Клинцы заявил о готовности заплатить за поездку детей чиновников в Турцию

14:57 | 25.12.2018

Глава города Клинцы Шкуратов заявил, что намерен полностью возместить расходы на организацию поездки детской делегации в Турцию, в состав которой попали дети местных чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области. Отмечается, что Шкуратов, также отправивший в эту поездку свою дочь, за 2017 год заработал 66 миллионов рублей, пишет «Свободная пресса».



Как напоминает lenta.ru, поездка была организована в марте 2018 года благотворительным фондом имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. 23 декабря портал «Клинцы.Инфо» сообщил, что местные чиновники и силовики бесплатно отправили своих детей на отдых на средства фонда.