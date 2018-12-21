На некоторых федеральных трассах РФ могут увеличить максимальную разрешенную скорость

14:53 | 25.12.2018

В России на некоторых федеральных трассах могут увеличить максимальную разрешенную скорость с 90 до 110 км/ч. В первую очередь это может произойти на участках трасс в Псковской области и Пермском крае. Также скорость может быть увеличена на участках платных дорог, сообщают «Известия» со ссылкой на Росавтодор.



По мнению представителей госкомпании, увеличение максимально разрешенной скорости позволит снизить аварийность. «После повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось», — отметили в ведомстве.