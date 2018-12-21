Глава Минфина Силуанов заявил о ввозе санкционных товаров в РФ через Белоруссию

14:26 | 25.12.2018

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Силуанов заявил о периодическом нарушении таможенного режима Белоруссии и России, в частности о ввозе санкционных и подакцизных товаров на территорию РФ. «Мы говорим [Минску], что вы наш сосед, наш союзник, но в последнее время доверие потеряно. Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары, сигареты наши рынки заполняют», — сказал министр.



Накануне Лукашенко отметил, что в Москве больше не воспринимают отношения с Белоруссией как братские. Как отмечает «Эхо Москвы», сегодня в Кремле Лукашенко проведет встречу с Путиным.