Глава МИД Турции заявил о решимости как можно быстрее начать военную операцию в Сирии

14:22 | 25.12.2018

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти намерены как можно быстрее начать военную операцию в Сирии к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщает Hurriyet.



Как напоминает РИА «Новости», президент Турции Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против курдских формирований, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.



Отметим, что в начале года Турция провела операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне.