Экс-глава СВР Украины рассказал о возможной утрате Киевом документов о «принадлежности Крыма»

13:42 | 25.12.2018

Бывший руководитель службы внешней разведки Украины Николай Маломуж предупредил, что отмена положений договора о дружбе с РФ приведет к тому, что у Киева не останется ни одного документа, «который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский». Об этом он заявил 24 декабря во время чата на сайте украинского агентства «Главред», передает iz.ru. Маломуж указал, что украинским руководством при подготовке этого соглашения ставился вопрос о «четком определении границ» государства, включая Крым. «А если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса», – добавил Маломуж, сообщает РИА «Новости».