Депутат Верховной рады в прямом эфире ток-шоу подрался с политологом

13:33 | 25.12.2018

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук подрался с политологом Александром Семченко в эфире телеканала NewsOne, сообщает «112 Украина».



На ток-шоу Мосийчук заявил, что Семченко «работает» на Россию, после чего произошла словесная перепалка. В ответ политолог назвал оппонента «душевнобольным человеком, который непонятно как оказался в Раде». После этих слов Мосийчук с тростью набросился на Семченко, выкрикивая нецензурные слова. Однако Семченко смог повалить депутата на пол и уложил его на лопатки.



Когда конфликтующих разняли, ведущий передачи предложил Семченко покинуть эфир. Сначала политолог отказался, но позже согласился и ушел из студии. При этом Мосийчук догнал его на выходе и ударил тростью по спине, отмечает РИА «Новости».