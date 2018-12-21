В районе обрушившейся сопки в Хабаровском крае ученые выявили термическую аномалию

13:27 | 25.12.2018

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» проанализировали изображения спутниковой съёмки с места схода грунта в русло реки Бурея и пришли к выводу, что в этом районе произошла термическая аномалия, передает russian.rt.com.



Специалисты оценили данные за 9 и 12 декабря и заметили «значительные ландшафтные изменения», произошедшие за это время. Так, 12 декабря уже отсутствует верхушка сопки, зафиксировано изменение покрова земли, что указывает на отсутствие растений. На замёрзшем русле реки наблюдается вода — лёд мог деформироваться под действием горных пород, сообщает life.ru.



Ранее о том, что в Хабаровском крае громадный метеорит снес верхушку сопки и она перекрыла русло реки, сообщили местные СМИ.