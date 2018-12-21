Песков обвинил участников большой пресс-конференции с Путиным в клевете

11:51 | 24.12.2018

На ежегодной большой пресс-конференции Путина прозвучал ряд жалоб, не имеющих отношения к действительности и, по сути, являющихся клеветой, заявил пресс-секретарь президента РФ Песков. Также, по его словам, на пресс-конференцию попали не журналисты — фактически это были обращения граждан, они отняли время у настоящих журналистов.



«Эти люди не имели никакого отношения к журналистам, к сожалению, и своими выступлениями они, по сути, отняли время у тех журналистов, которые хотели задать вопрос президенту», — цитирует Пескова РИА «Новости».



Ежегодная пресс-конференция состоялась 20 декабря, она длилась 3 часа 43 минуты, за это время Путин ответил на 66 вопросов.