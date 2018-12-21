В Хабаровском крае трехлетний мальчик смог в одиночку выбраться из тайги

11:40 | 24.12.2018

В Хабаровском крае трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из леса, пройдя порядка 3 километров в 35 градусов мороза после того, как его отец провалился под лед на снегоходе, передает РИА «Новости».



Как сообщил представитель администрации села Кенай Комсомольского района, папа с сыном катались на снегоходе. Мужчина высадил ребенка на берегу, а сам поехал дальше, но провалился под лед. По словам самого мальчика, его папа пытался выбраться и крикнул, чтобы он шел в магазин, к маме. Малыш отправился по следу снегохода к дороге. Маленькие следы позже обнаружили выехавшие на место жители села.



Как сообщили в региональном главке МЧС РФ, поиски мужчины продолжаются с 22 декабря. Пока ни мужчину, ни снегоход найти не удалось.