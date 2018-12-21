В штате Огайо неизвестный на машине протаранил стену церкви

11:34 | 24.12.2018

В воскресенье в городе Колумбус (штат Огайо) водитель на автомобиле врезался в стену церкви. В результате ЧП пострадали шесть человек. О происшествии сообщает агентство Associated Press. Инцидент произошел во время воскресной службы, на которую собралось около ста прихожан.



Автомобиль въехал в стену с окном, большая часть раненых пострадала от его осколков. Один из очевидцев заявил агентству, что стекло «просто взорвалось» во время исполнения прихожанами Объединенной методистской церкви гимна, отмечает РБК.