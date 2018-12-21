Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 281

11:28 | 24.12.2018

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, увеличилось до 281. Число пострадавших превысило 1 тыс. человек, сообщил журналистам представитель Национального управления по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо.



Как напоминает rg.ru, ночью 23 декабря в Зондском проливе между островами Суматра и Ява были зафиксированы трехметровые волны. Они могли возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Разрушены оказались сотни домов и зданий.