В Германии полицейские задержали 18-летнего сторонника ИГ

11:21 | 24.12.2018

В Германии правоохранительные органы задержали 18-летнего жителя Гамбурга, который, по предварительной информации, принадлежит к ИГ (организация запрещена в России). Об этом пишет Die Welt.



Известно, что в социальных сетях молодой человек призывал к вступлению в ряды ИГ, а также к совершению насилия в отношении полицейских, сообщает Welt.