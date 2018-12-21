Тереза Мэй поблагодарила британских военных «за защиту от России»

11:18 | 24.12.2018

Глава британского правительства Тереза Мэй похвалила военнослужащих за защиту Соединенного Королевства от России. Соответствующее заявление Тереза Мэй сделала в своем рождественском послании, передает MK.ru.



Мэй заявила, что военные Великобритании играли «жизненно важную роль в наведении порядка после отвратительного нападения с применением нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери» и в защите британских «территориальных вод и воздушного пространства от российского вторжения», сообщает russian.rt.com.



«Сейчас на пороге нового года нас ждут новые вызовы. Но я знаю, что вы продолжите встречать их так же, как и всегда. С мужеством, решимостью, стойкостью, изобретательностью», – добавила Мэй.