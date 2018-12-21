Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии

11:06 | 24.12.2018

Президент США подписал указ о выводе американских войск из Сирии. По мнению Дональда Трампа, военные выполнили свою задачу, террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в РФ) повержена.



Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американского контингента из Сирии. Мэттис был противником этого решения президента Дональда Трампа и объявил об уходе в отставку. Трамп уже назвал имя его сменщика. Занять вакантную должность предстоит бывшему заместителю Мэттиса Патрику Шанахану.