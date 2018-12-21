Сергей Шнуров и Ксения Собчак обменялись нецензурными стихами

11:02 | 24.12.2018

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак обменялись нецензурными стихами в адрес друг друга, передает РИА «Новости».



Сначала музыкант в «Инстаграме» опубликовал стихотворение, посвящённое, вероятно, возможному расставанию Собчак с её мужем Максимом Виторганом. Шнуров отметил, что телеведущая изначально сама привлекла внимание к своей личной жизни, а после начала жаловаться на его избыток, отмечает life.ru.



В свою очередь Собчак в Instagram уже напрямую Шнурову посвятила стих. Используя нецензурную лексику, она негативно высказалась о тех людях, которые, как она считает, слишком пристально следят за её личной жизнью, сообщает russian.rt.com.