В Роструде напомнили россиянам о шестидневной рабочей неделе

10:58 | 24.12.2018

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец заявил, что россиян ожидает шестидневная рабочая неделя перед новогодними каникулами. По его словам, это было сделано для того, чтобы «не прерывать новогодние каникулы», поэтому выходной с 29 декабря перенесен на 31 декабря.



Замглавы ведомства также отметил, что нерабочие дни (суббота 5 января и воскресенье 6 января), которые попали на период новогодних праздников, добавят выходные дни к майским праздникам — четверг 2 мая и пятница 3 мая, напоминает russian.rt.com.